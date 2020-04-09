У бессимптомных носителей коронавируса диагностировали повреждение лёгких, — исследование

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Учёные Токийского университета обнаружили повреждения лёгких у людей, которые бессимптомно переболели коронавирусной инфекцией.

Исследование проводили по результатам КТ грудной клетки пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. , информирует enovosty.com/news.

Так, из 104 диагностированных случаев заражения 76 были без симптоматики. У 41 человека из 76 бессимптомных наблюдались изменения в лёгких, небольшие помутнения.

Что характерно, именно такие изменения были у пациентов на COVID-19, у кого была явные и характерные симптомы заболевания. Но степень поражения лёгких была более значительна у пациентов с явными симптомами, нежели у бессимптомных инфицированных.

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Данное исследование продемонстрировало высокую частоту субклинических изменений при коронавирусной инфекции.