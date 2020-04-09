Коронавирусом будут инфицированы 45 тысяч украинцев уже к концу апреля, -исследование

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Учёные математически просчитали пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и спрогнозировали 45 тысяч инфицированных и около 3 тысяч смертей уже к концу апреля.

Данное исследование предоставили учёные Мирового центра данных по геоинформатики и устойчивому развитию, информирует enovosty.com/news.

Согласно из расчётов, уже к 23 апреля в Украине будет зафиксировано порядка 45 тысяч случаев коронавирусной инфекции и около 3 тысяч летальных случаев.

Исследование базировалось на истории поведения коронавируса в других странах, в частности, Италии и Испании, но учитывались и национальные особенности Украины.

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Интересно, что прогнозированное учеными ранее, на 8 апреля число зарегистрированных случаев в количестве 206 человек, полностью совпало с таким же числом, представленным в статистке МОЗ на это же число.