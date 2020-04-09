Как легко можно заразиться в супермаркете от инфицированного человека (ВИДЕО)

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Ученые финского Университета Аалто совместно со специалистами Финского метеорологического института и Университета Финляндии создали компьютерную модель распространения коронавируса на территории супермаркета.

Учёные создали компьютерную модель, с помощью которой видно, как после всего одного чиха инфицированного человека, облако вируса распространяется по помещению инфицируя всех, кто там находится, — пишет The Sun, информирует enovosty.com/news.

Облако капель после кашля, или чихания продолжает находиться в воздухе несколько минут, заражая всех, кто находится рядом, а также может разноситься потоками воздуха по всей площади помещения.

Учёные, просят реже ходить в общественные места, магазины и аптеки. А если посещения не удаётся избежать, то находится там как можно меньше.

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