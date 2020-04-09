Из всех симптомов COVID-19 — только усталость, — история одного пациента

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Семейный врач Виталина Олещенко рассказала о новом симптоме коронавирусной инфекции у своего пациента. Симптоматика оказалось нетипичной - пациентку беспокоила сильная усталость.

После осмотра женщины, врач не увидела никаких опасных симптомов у пациентки. Температура была в норме, хрипы в лёгких отсутствовали и врач посоветовала пить больше воды и самоизолироваться. , информирует enovosty.com/news.

Через несколько дней женщина повторно обратилась к врачу, поскольку ее начала беспокоить сильная отдышка, после направления на КТ у неё диагностировали вирусную пневмонию.

Проведённый экспресс-тест на COVID -19 показал, что женщина давно болеет коронавирусной инфекцией. Более того, у ее 14-летней дочери тест также показал положительный результат на данный вирус.

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Виталина Олещенко отмечает, что данный случай демонстрирует тот факт, что реальных случаев заражения на COVID-19 по стране существенно больше, чем демонстрирует официальная статистика.

Врач порекомендовала обращаться к семейному врачу с любыми жалобам и дискомфортом, поскольку данный случай с ее пациенткой продемонстрировал, что коронавирусная инфекция может протекать даже с таким незначительным симптомом, как усталость.