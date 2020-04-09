Британия и Швеция отказались использовать хлорохин при лечении от COVID-19 из-за серьезных побочных действий

Главная » Последние новости » Здоровье » Британия и Швеция отказались использовать хлорохин при лечении от COVID-19 из-за серьезных побочных действий Британия и Швеция отказались использовать хлорохин при лечении от COVID-19 из-за серьезных побочных действий

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Швеция отказалась от использования для лечения от COVID -19 противомалярийного препарата хлорохина, который может спровоцировать потерю зрения, сердечные спазмы и сердечный приступ, - сообщает Daily Mail.

Так, медики в США, Китае и Европе получили лицензию на тестирование и изучение действия данного препарата на тяжело больных пациентах с коронавирусной инфекцией. , информирует enovosty.com/news.

Британия, в свою очередь, призвала не использовать данный препарат пока клинические испытания не докажут его эффективность.

По мнению британского ученого Энтони Гордона, сейчас нет убедительных доказательств того, что данный препарат действительно эффективен в борьбе с коронавирусом нового типа, а вот побочные явления, которые весьма существенны, уже очевидны.

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Данный препарат впервые начали использовать медики в Китае после проведённых исследование.

Многие европейские врачи считают хлорохин смертельно опасным препаратом и призывает людей не использовать его самостоятельно, как это сделала пожилая американская пара, в результате чего один из супругов находится в реанимации, а другой, к сожалению, умер.

В Украине данный препарат внесён в протокол лечения корнавирусной инфекции вместе с препаратами от артрита и ВИЧ.