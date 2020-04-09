Без карантина в Украине к июню может заболеть до 20 млн людей, — эпидемиолог

Главная » Последние новости » Здоровье » Без карантина в Украине к июню может заболеть до 20 млн людей, - эпидемиолог Без карантина в Украине к июню может заболеть до 20 млн людей, - эпидемиолог

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Если совсем не придерживаться карантинных мер, то инфицированными могут оказаться от 7 до 20 млн населения страны. Об этом заявил и.о. директор центра общественного здоровья Сергей Кузин. Он также считает, что спад эпидемии в Украине стоит ожидать к июню 2020 года.

По мнению эксперта, если карантинные меры в той или иной степени все же будут выполняться и население будет придерживаться рекомендаций МОЗ, минимизируя социальные контакты, то к июню месяцу количество людей с диагнозом COIVID -19 может существенно отличаться в меньшую сторону. , информирует enovosty.com/news.

Так, при жестоком соблюдении правил карантина, может быть инфицировано всего 2-3 тысячи граждан, при более лояльном и несерьёзном отношении к необходимости самоизоляции, болезнь могут диагностировать уже у 400 тысяч украинцев.

По мнению МОЗ, пик эпидемии коронавирусной инфекции будет достигнут в конце апреля — начале мая.

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