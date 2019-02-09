Медики: Как узнать, есть ли у человека иммунитет к кори

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Корь — это опасное вирусное заболевание, передающееся воздушным и капельным способом.

Медики установили, что во время контакта с зараженным человеком у непривитого очень мало шансов остаться здоровым – всего 1-5%, информирует enovosty.com/news.

Самым надежным способом избежать заболевания на данный момент является своевременная вакцинация. Если вы привиты и хотите выяснить выработаласьли у вас защита к кори, можете сделать это благодаря специальному анализу.

Для этого необходимо сдать кровь на иммуноглобулин G к этому вирусу. Сейчас многие медлаборатории предоставляют эту услугу.

Отметим, что анализ делается натощак. Перед забором крови рекомендуется избегать стресса, сильных физнагрузок, а также не употреблять спиртного. Результаты анализа можно получить уже через день-два.

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Как только медперсонал проанализирует ваш образец, вы получите ответ с титром антител. Если он небольшой – у вас не выработался достаточный иммунитет, если высокий – у вас низкие шансы заболеть корью.

Добавим, что первая вакцина против кори проводится 12-15-месячным малышам, после этого вторая вакцина делается в 6 лет. Во взрослом возрасте рекомендуется ревакцинироваться. Это делают в 20-55 лет.