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Ученые: Употребление зеленого чая продлевает жизнь

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Употребление зеленого чая продлевает жизнь
 
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Китайские исследователи считают, что продлить жизнь поможет употребление зеленого чая три раза в неделю. Данный напиток способен существенно снижать риск возникновения сердечного приступа и инсульта.

Ученые Китайской академии медицинских наук (Пекин) провели масштабный эксперимент с целью определения влияния зеленого чая на здоровье людей, информирует enovosty.com/news.

Исследователи изучили рацион более 100 тыс. китайцев. Было обнаружено, что любители зеленого чая умирают позже, нежели другие люди. В среднем поклонники напитка живут на 1,26 года больше.

Эксперты также отметили, что взаимосвязь между продолжительностью жизни и напитком прослеживалась только в случае употребления зеленого чая. С черным чаем такой закономерности установить не удалось.

Один из руководителей проекта Ван Синьян заявил, что зеленый чай полезен, в первую очередь, из-за наличия в нем полифенолов – соединений, содержащих большое количество антиоксидантов. Именно они помогают предотвращать повреждения клеток, контролировать уровень сахара и замедлять ожирение.

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По предварительным данным ученых, зеленый чай и его полифенолы, способствуют здоровью сердца, снижению артериального давления и понижению холестерина.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 72

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