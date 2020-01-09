Ученые: Употребление зеленого чая продлевает жизнь

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Китайские исследователи считают, что продлить жизнь поможет употребление зеленого чая три раза в неделю. Данный напиток способен существенно снижать риск возникновения сердечного приступа и инсульта.

Ученые Китайской академии медицинских наук (Пекин) провели масштабный эксперимент с целью определения влияния зеленого чая на здоровье людей, информирует enovosty.com/news.

Исследователи изучили рацион более 100 тыс. китайцев. Было обнаружено, что любители зеленого чая умирают позже, нежели другие люди. В среднем поклонники напитка живут на 1,26 года больше.

Эксперты также отметили, что взаимосвязь между продолжительностью жизни и напитком прослеживалась только в случае употребления зеленого чая. С черным чаем такой закономерности установить не удалось.

Один из руководителей проекта Ван Синьян заявил, что зеленый чай полезен, в первую очередь, из-за наличия в нем полифенолов – соединений, содержащих большое количество антиоксидантов. Именно они помогают предотвращать повреждения клеток, контролировать уровень сахара и замедлять ожирение.

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По предварительным данным ученых, зеленый чай и его полифенолы, способствуют здоровью сердца, снижению артериального давления и понижению холестерина.