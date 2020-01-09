Ученые рассказали, как офисному работнику победить стресс
Исследователи из Японии доказали, что справиться со стрессом помогают комнатные растения.
Офисная работа связана со многими стрессовыми факторами. Работника поджидают дедлайны, проблемные заказчики и требовательные руководители. Японские ученые из Университета Хиого посвятили свой новый эксперимент как раз этой проблеме, информирует enovosty.com/news.
Ученые изучали влияние комнатных растений на самочувствие «белых воротничков».
В исследовании задействовали 63 японца, их разделили на две группы. В первой группе на рабочем столе присутствовали растения, а у второй – их не было.
Во время особенно сильной усталости участников просили сделать трехминутный перерыв. Оказалось, что те сотрудники, которые во время отдыха взаимодействовали с цветком, становились более расслабленными – у них снижалась частота пульса.
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Японские исследователи пришли к выводу, что для расслабления достаточно видеть растение перед собой. Вид комнатного цветка не влияет на качество релаксации, подходит любой, уверены экспериментаторы.