Ученые рассказали, как офисному работнику победить стресс

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Исследователи из Японии доказали, что справиться со стрессом помогают комнатные растения.

Офисная работа связана со многими стрессовыми факторами. Работника поджидают дедлайны, проблемные заказчики и требовательные руководители. Японские ученые из Университета Хиого посвятили свой новый эксперимент как раз этой проблеме, информирует enovosty.com/news.

Ученые изучали влияние комнатных растений на самочувствие «белых воротничков».

В исследовании задействовали 63 японца, их разделили на две группы. В первой группе на рабочем столе присутствовали растения, а у второй – их не было.

Во время особенно сильной усталости участников просили сделать трехминутный перерыв. Оказалось, что те сотрудники, которые во время отдыха взаимодействовали с цветком, становились более расслабленными – у них снижалась частота пульса.

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Японские исследователи пришли к выводу, что для расслабления достаточно видеть растение перед собой. Вид комнатного цветка не влияет на качество релаксации, подходит любой, уверены экспериментаторы.