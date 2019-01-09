Названа диета, существенно замедляющая старение мозга

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что значительное уменьшение сладкого в своем рационе позволит человеку выглядеть молодым как можно дольше.

Эксперты из Сан-Франциско заявили, что откорректировав свой рацион питания можно замедлить процесс старения для организма. Для этого нужно уменьшить количество углеводов в рационе и увеличить количество жиров. При низкоуглеводной диете в организме вырабатывается химическое вещество, благодаря которым клетки тканей становятся лучше защищенными от повреждений, информирует enovosty.com/news.

По словам исследователей, если урезать углеводы в рационе и добавить полезные жиры, то можно избежать таких опасных болезней, как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, онкологические болезни. Источниками жиров должны стать рыба, мясо, растительные масла.