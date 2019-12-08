Ученые: Грипп провоцирует депрессию

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Исследователи пришли к выводу, что грипп способен влиять на психическое здоровье человека. В частности, эта болезнь может провоцировать возникновение депрессии.

Ученые университетской больницы Фрайбурга (Германия) установили между гриппом и депрессией взаимосвязь. По их словам, дело в иммунной системе организма, а именно в белке CSCL10, отвечающем за контроль над вирусами, информирует enovosty.com/news.

Помимо этого, белок еще и может влиять на те участки мозга, которые несут ответсвенность за настроение человека. Также CSCL10 ингибирует нейроны в области гиппокампа. Это, в свою очередь, затрагивает психологическое состояние и память людей.

В ходе исследований на животных специалисты пришли к выводу, что белок CSCL10 способен стать виновником депрессии не только после перенесенного гриппа, но и в ряде других случаев. Стало известно, что это вещество еще и участвует в сопротивлении организма против гепатита С, некоторых видов рака и ряда аутоиммунных болезней. Поэтому люди, страдающими подобными заболеваниями, могут быть более подвержены депрессивному настроению.