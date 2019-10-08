Определен продукт, способствующий долголетию

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Продукт, способный продлить жизнь, доступен практически каждому. Необходимо просто чаще вводить его в рацион.

Специалисты Института изучения рака США после серии исследований пришли к выводу, что продлить жизнь можно с помощью фасоли. Данный бобовый продукт должен обязательно присутствовать в рационе, информирует enovosty.com/news.

Обычная недорогая фасоль была признана медиками лучшим продуктом, влияющим на долгожительство. Ученые добавили, что полезные свойства сохраняются даже в консервированном виде.

Фасоль полезна из-за того, что богата на различные витамины и микроэлементы. Так в ней очень много железа, а также других нутриентов, способствующих образованию эритроцитов и обогащению клеток кислородом. Помимо этого, продукт благотворно влияет на иммунитет. Особенно помочь бобы могут тем, кто страдает от ревматизма, кишечных инфекций, заболеваний бронхов и кожи.

Присутствует в фасоли и аргинин. Медики сообщают, что это вещество помогает организму понижать уровень сахара, оказывая инсулиноподобный эффект. Таким образом, ценители продукта защищают себя еще и от диабета, а также от ожирения.

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Кроме фасоли, по мнению американских ученых, долголетию способствуют любые ягоды, грибы, красная капуста, зелень, орехи, кукуруза, чай и цельнозерновые продукты.