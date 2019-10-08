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Медики перечислили важные симптомы рака у мужчин

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики перечислили важные симптомы рака у мужчин
 
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Сегодня онкология забирает жизни многих людей во всем мире. Но врачи говорят, если вовремя ее распознать, то можно повысить свои шансы на выживание и продлить жизнь.

Медики выделили основные симптомы, которые указывают на развитие рака у мужчин, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, если вы заметили, что вас постоянно мучает изжога, то следует сразу обратиться к врачу.

Во-вторых, у вас пропал аппетит и вы начали стремительно терять вес. Это также один из признаков отклонения работы организма.

В-третьих, появился сильный кашель, который не является причиной инфекционного заболевания. Он может сопровождаться болевыми ощущениями в области грудной клетки и изменением тембра голоса.

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Также специалисты говорят следить за цветом мочи и калла, спермы. Если они изменили цвет, сразу обращайтесь к нужным врачам.

Медики просят не игнорировать непонятные ощущения в области гениталий и яичек.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 137

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