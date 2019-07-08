Назвали секрет женского долголетия

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Известно, что женщины в среднем живут 74 года, а мужчины 69. И такая тенденция характерна для большинства стран мира.

Британские ученые назвали фактор, который влияет на продолжительность жизни у женщин и мужчин. Оказывается все зависит от набора хромосом, информирует enovosty.com/news.

Известно, что мужские эмбрионы погибают в два раза чаще на последних сроках беременности, а также чаще во время родов получают травмы.

Также на продолжительность жизни влияет и такой гормон, как тестостерон. Он с возрастом влияет на уровень смертности среди мужчин. А вот другой гормон, эстроген, который называют женским, считается антиоксидантом для организма.

На уровень смертности влияют и войны, революции и протесты, которые могут возникнуть в социуме. Может образоваться демографическая яма.

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Не нужно забывать о таком факторе, как вредные привычки. К ним относятся курение и алкоголизм. На их фоне может развиться рак легких, цирроз печени.