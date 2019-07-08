Диетологи рассказали, какой сорт хлеба способствует похудению

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, какому сорту хлеба следует отдавать предпочтение, когда есть цель похудеть. Как выяснилось, именно мультизерновая выпечка не только поможет сбросить лишние килограммы, но и в целом является полезной для здоровья.

Врачи рассказали, что мука высшего сорта, на основе которой вымешивается тесто для белого и черного хлеба, безусловно, делает выпечку вкусной и ароматной. Однако изделия из нее полностью лишены полезных микроэлементов и витаминов, а также растительную клетчатку, информирует enovosty.com/news.

В народе бытует мнение, что черный хлеб более полезен, чем белый. Но на самом деле это миф. Регулярное употребление такой выпечки может привести к повышению сахара в крови, а также набору веса. Особенно осторожным нужно быть с черным хлебом людям пожилого возраста, поскольку постепенно метаболизм замедляется, а энергии теряется меньше.

Диетологи советуют отдавать предпочтение хлеб из мультизерновой муки. Злаки, которые содержатся в этом виде выпечки богатые большим количеством полезных веществ, а также дают чувство насыщения надолго. Это позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, избежать «перекусов», а также набору веса.