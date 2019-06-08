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Ученые определили ключевую причину старения

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые определили ключевую причину старения
 
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В организмах разных живых существ функционирует специальная «антивозрастная программа». Именно ее отключение и запускает процесс старения.

Сотрудники Университета Майами провели исследование и определили, что в человеческом мире генетические программы, запрограммированные на долголетие, функционируют до достижения среднего возраста населения Земли. Об этом они сообщили в научной работе, обнародованной EurekAlert, информирует enovosty.com/news.

Специалисты, анализируя процесс старения, много времени посвятили изучению активности генов, которые отвечают за старение. Для эксперимента были отобраны микрообразцы тканей, которые были взяты у людей разного возраста. Детальный анализ продемонстрировал, что в промежутке между 50 и 60 годами как раз отключаются «антивозрастные программы» и запускается старение.

Причина отключения «антивозрастной программы», по мнению ученых, кроется в специальном белке под названием «мишень рампицина млекопитающих».Именно он отвечает в организмах за основные клеточные процессы, в частности, за рост и деление клеток.

В Университете Майами заметили также, что система запуска старения у людей включается позже, нежели у многих других млекопитающих. Объясняют специалисты это эволюцией – люди должны были учиться жить дольше. Вместе с тем «антивозрастная программа» демонстрирует, что мы научились жить намного дольше, чем предусматривала эта самая эволюция.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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