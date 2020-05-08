За прошлые сутки зафиксировано рекордное количество выздоровевших от COVID -19 в Украине

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Министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном брифинге озвучил статистику за прошедшие сутки, сообщив о рекордном числе выздоровевших украинцев от коронавирусной инфекции.

Так, по словам Министра, за последние сутки выздоровело 310 человек, это безусловный рекорд за все время ведения статистики по данному заболеванию.

Кроме того, за сутки выявлено 504 новых случая инфицирования, информирует enovosty.com/news.

К сожалению, за прошлые сутки от COVID -19 скончался 21 человек.

На сегодня, в стране зафиксировано 14 195 случаев заболевания, которые были лабораторно подтверждены, из которых, 361 человек умер, 2 706 пациентов полностью выздоровели.

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Всего в Украине за время пандемии было протестировано 159 155 образцов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).