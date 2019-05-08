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Стало известно, как определить нехватку витамина D

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно, как определить нехватку витамина D
 
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Медики утверждают, что если организму не хватает витамина D, то он обязательно об этом даст сигнал.

Если вы замечаете, что вас часто беспокоят головные боли и мигрень, то скорее всего организму нужна порция дополнительных витаминов, таких как D, витамин В2 и коэнзим Q10, информирует enovosty.com/news.

Медики говорят, что для молодого организма достаточно будет пропить комплекс витаминов. Также они подчеркивают, что витамин D отвечает и за иммунитет. Если вы заметили, что часто болеете и долго не можете прийти в форму, то нужно сдать необходимые анализы.

Кроме этого, витамин D отвечает за выработку уровня серотонина. Если его мало, то вы можете часто впадать в депрессию.

Эксперты также к основным признакам дефицита этого витамина относят и такие симптомы, как повышенная усталость и постоянные боли в сустава и мышцах.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 513

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