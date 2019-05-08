Медики рассказали, как мыть руки правильно

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С детства нас приучают к тому, что нужно хорошо мыть руки. Но врачи отмечают, что не все знают, как это делается правильно.

Эксперты дали простые советы, которым нужно следовать, информирует enovosty.com/news.

Главное, чтобы вода была чистая — фильтрованная, бутилированная или, например, из колодца.

Далее моющие средства нужно наносить и на запястья, а не только на ладони. Также обрабатывать кожу рук средствами гигиены нужно не менее, чем 20 секунд. Врачи подчеркивают, что нужно тщательно втирать в области между пальцев и вокруг ногтей. Это именно те участки, где чаще всего скапливаются бактерии.

Также специалисты добавляют, что руки нужно вытирать чистым полотенцем. Недопустимо их стирать только раз в месяц, так как они содержат огромное количество микробов, способных спровоцировать всевозможные заболевания. Даже, если вы будете придерживаться всех инструкций по мытью рук, а вытрите их грязной вещью, то все сведете на нет.

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