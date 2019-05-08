Бактерии на халатах врачей могут быть возбудителями опасных заболеваний

Главная » Последние новости » Здоровье » Бактерии на халатах врачей могут быть возбудителями опасных заболеваний Бактерии на халатах врачей могут быть возбудителями опасных заболеваний

Закрыть Отправить

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что на халатах врачей могут сохраняться бактерии опасных заболеваний, которые впоследствии могут стать возбудителем болезни у человека.

Также, было выяснено, что кроме халатов опасными являются еще стетоскопы, телефоны и планшеты, информирует enovosty.com/news.

После того, как врач надевает чистый халат, бактерии начинают размножаться уже через несколько часов. Именно поэтому исследователи настоятельно рекомендуют медработникам почаще стирать свою рабочую одежду, а также стараться не носить галстуки, одежду и украшения ниже локтя.

Исследование показало, 45% бактерий, обитающих на галстуках хирургов, наблюдаются и в ранах их пациентов.

По мнению ученых, для создания лекарственного униформы следует использовать антибактериальные ткани.

Читайте: Врачи нашли у человека новый орган