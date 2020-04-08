За сутки в Украине зафиксировано рекордное количество инфицированных на COVID-19

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За последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество инфицированных, с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Согласно статистических данных МОЗ Украины, за сутки выявлено 206 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию — это новый рекорд для Украины, информирует enovosty.com/news.

Коме того, за сутки 7 человек умерло, 7 человек выздоровело.

По стоянию на утро 8 апреля, лабораторно подтверждены 1668 случая заражения на коронавирусную инфекцию, с летальным исходом 52 человека и 35 пациентов полностью выздоровели, что подтверждено лабораторными анализами.

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