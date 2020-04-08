В Пентагоне сообщили об увеличении количества военных, заболевших вирусом COVID-19
В Пентагоне сообщили о стремительном увеличении количества военных, заболевших вирусом COVID-19
В Пентагоне сообщили, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 среди военных возросло почти до 2000 человек. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
В прошлые выходные число заболевших среди военных превысило 1000 человек, а неделю назад число заболевших составляло 771 человек.
Также сообщается, что около 500 военных врачей, которые служат в ВМС США, будут оказывать помощь медикам Нью-Йорка в борьбе с COVID-19. Из-за перегруженности больниц на помощь ньюйоркским врачам также был направлен плавучий госпиталь USNS Comfort
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