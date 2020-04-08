Учёные установили, сколько живет коронавирус на хирургической маске

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Согласно информации опубликованной в издании South China Morning Post коронавирус может жить на поверхности хирургической маски до семи дней.

Учёные продолжают изучать способности вируса к выживанию и определяют сколько и на каких поверхностях может оставаться вирус. , информирует enovosty.com/news.

Так, на бумаге вирус наименее живуч и остаётся активным всего пару часов, а вот на изделиях из дерева и одежде он остаётся уже дольше, в среднем два дня. На стекле, деньгах вирус способен инфицировать на протяжении четырёх дней, дольше всего вирус остаётся активным на метале и пластике, целых семь дней.

Кроме того, выяснилось, что хоть и небольшое количество коронавируса, но все же остаётся на хирургической маске. Поэтому очень важно не трогать ее руками, особенно внешнюю часть. Снимать и одевать маску следует только держась за резинки.

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