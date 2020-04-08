Специальный шарф вместо привычной маски: Новое изобретение учёных

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Новая альтернатива привычной медицинской маске - шарф, который можно носить долго, стирать и без риска заразится коронавирусом. К шарфу можно прикасаться руками, который в разы эффективнее и удобнее чем любая маска или респиратор.

Учёные по всему миру ищут эффективные способы и инструменты защиты от коронавирусной инфекции. , информирует enovosty.com/news.

Так, специалисты Манчестерского института технологий, создали маску нового поколения. Основной особенностью этого изобретения является то, что коронавирус к ней, по сути, «приклеивается», поскольку маска состоит из специальной химической оболочки.

Специфика этой оболочки такова, что попадая на неё, вирус теряет способность инфицировать, теряет свою активность.

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В ткани шарфа находятся специальные белковые компоненты, которые схожи с теми, которые живут в верхних дыхательных путях человека. Именно они помогают удерживать вирус и не дают ему проходить дальше в легкие.

По сути, вирус при соприкосновении с шарфом испытает те же трудности, что и при контакте с носоглоткой человека с хорошей иммунной системой. Но в отличие от человеческого тела, на ткани шарфа нет клеток в которых вирус может обосноваться. И он, потеряв свою активность, гибнет.