Шаг до пика и японское лекарство для Украины: Что важно знать о COVID-19 8 апреля

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В среду утром, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев коронавируса

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в стране официально подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19. Вот так сейчас выглядит картина по всей стране: , информируют Экономические Новости.

Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 21 случай;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

г. Киев – 256 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровенская область – 44 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черновицкая область – 273 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление, отметив, что Украина оказалась на пороге пика пандемии коронавируса. В своём обращении к украинцам, он отменил, что о сроках снятия женских карантинных ограничений говорить пока что очень рано.

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Хорошие новости: Япония решила передать украинцам лекарство, которое оказалось эффективным при лечении коронавируса. Препарат с названием «Авиган» будет доставлен бесплатно. По информации посла Японии Такаши Кураи, этот препарат уже показал эффективность в лечении гриппа нового тира, но может от лечить от COVID-19 — пока точно неизвестно. Испытания продолжаются.