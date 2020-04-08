Шаг до пика и японское лекарство для Украины: Что важно знать о COVID-19 8 апреля
В среду утром, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев коронавируса
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в стране официально подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19. Вот так сейчас выглядит картина по всей стране: , информируют Экономические Новости.
Винницкая область – 89 случаев;
Волынская область – 36 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 21 случай;
Закарпатская область – 43 случая;
Запорожская область – 45 случаев;
Ивано-Франковская область – 198 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
г. Киев – 256 случаев;
Киевская область – 120 случаев;
Львовская область – 36 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 32 случая;
Полтавская область – 17 случаев;
Ровенская область – 44 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 168 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 15 случаев;
Черновицкая область – 273 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление, отметив, что Украина оказалась на пороге пика пандемии коронавируса. В своём обращении к украинцам, он отменил, что о сроках снятия женских карантинных ограничений говорить пока что очень рано.
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Хорошие новости: Япония решила передать украинцам лекарство, которое оказалось эффективным при лечении коронавируса. Препарат с названием «Авиган» будет доставлен бесплатно. По информации посла Японии Такаши Кураи, этот препарат уже показал эффективность в лечении гриппа нового тира, но может от лечить от COVID-19 — пока точно неизвестно. Испытания продолжаются.