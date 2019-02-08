Ученые рассказали, больно ли человеку умирать

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Австралийские ученые провели ряд исследований и наблюдений за неизлечимо больными людьми и заявили, что мучительная болезненная смерть – довольно редкое явление.

Эксперты заявили, что умирающие люди чаще всего чувствуют усталость, проблемы со сном и дыханием. Парадоксально, что при приближении смерти эти симптомы ослабевают, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, исследователи выяснили, что люди, которые знают, что скоро умрут, боятся этого гораздо меньше, чем живые и здоровые. Эксперты проанализировали записи неизлечимо больных пациентов и были удивлены тем, что слова «счастье», «радость», «любовь» встречались в текстах намного чаще, чем слова с негативным оттенком: «грусть», «страх», «тревога».

Похожие результаты эксперты отметили и у преступников, приговоренных к смертной казни. Они сравнили записи настоящих смертников и людей, которых попросили представить, что они завтра умрут. Так, слова людей из первой группы были намного более позитивными, чем тех, кому смерть в ближайшее время не угрожала.

Оба эксперименты показали, что умирающие люди чаще задумываются о смысле жизни, религии и семьи, чем о самой смерти.

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