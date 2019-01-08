Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя игнорировать усталость

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Усталость связана с вялостью, раздражением и выгоранием. Все эти симптомы очень вредны для человеческого организма.

В новом посте на своей Facebook-странице Ульяна Супрун призвала украинцев не игнорировать усталость, потому что это состояние может свидетельствовать о различных проблемах, информирует enovosty.com/news.

Супрун отметила, что среди причин усталости выделяют психологические, физиологические или медицинские. Потеря сил может быть сигналом разных болезней. К ним относят диабет, сердечно-сосудистые неполадки, артрит, анемию, болезни щитовидки и синдром хронической усталости.

Поэтому насторожить должны такие симптомы, как: чувство беспомощности и бессилия, потеря внимания и ухудшение концентрации, медлительность мышления, сонливость, увеличение пульса и давления.

Если человек часто устает, ему следует обратиться в медучреждение и пройти обследование. Если врач подтвердит, что никакой болезни нет, тогда симптомы нужно расценить как просьбу организма об отдыхе. В случае игнорирования своего тела существует риск заработать сильное переутомление.

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По словам Ульяны Супрун, переутомление является более опасным, чем усталость. Оно провоцирует возникновение хронической кислородной недостаточности и сбои в работе ЦНС.