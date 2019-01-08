Ученые рассказали, как научиться засыпать мгновенно

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Наверное каждому приходилось полночи крутится в постели, пытаясь быстрее заснуть, но никак не могли отправится в царство Морфея. Эксперты подобрали несколько простых приемов, которые помогут заснуть буквально сразу.

Если вы не можете заснуть, пойдите на кухню и сделайте легкий перекус. Не нужно есть конечно хлеб с колбасой, достаточно будет употребить чайную ложку меда, информирует enovosty.com/news.

Вы не можете найти удобную позу для сна, вам все мешает, поместите подушку под колено. Ваша спина в таком положении примет анатомически правильное положение, ваши мышцы расслабятся и вы быстро уснете. Многие любят спать на боку, тогда подушку поместите между ног. Эксперты отмечают, что такая поза также поможет расслабится.

Специалисты рекомендуют также позаимствовать один способ у йог, который называется «4-7-8». Вам нужно лечь удобно и расслабить мышцы лица. Затем поместить язык на небо и несильно прижать его к верхним зубам. Потом вам нужно будет весь воздух с легких выдохнуть ртом, и дышать спокойно носом, считая до 4, а затем задержать дыхание на 7 счетов и выдохнуть ртом, считая до 8. Такой цикл повторите четыре раза, сон к вам быстро придет.