Эксперты напомнили, какой хлеб может навредить организму
Иногда хлеб может быть опасным для организма человека, поэтому покупая это хлебобулочное изделие нужно быть уверенным в том, что оно качественное.
Довольно распространенным и опасным поражением корочки хлеба является картофельная болезнь. Ее признаками может быть специфический запах, напоминающий запах перезрелой дыни или валерианы, а также улавливаются нотки перегнивших фруктов. Корочка хлеба покрывается слизью и становится липкой. Эту болезнь вызывает картофельная палочка — Bacillus subtilis. Споры этой палочки в целом безвредны, однако, если хлеб хранить при температуре 30 градусов и выше, при этом во влажном климате, споры могут превратиться в опасные микробы. Белый хлеб нужно употребить через сутки после его изготовления. В ржаном хлебе бактерии картофельной палочки не могут существовать, поскольку в нем высокая кислотность, информирует enovosty.com/news.
Чтобы уберечь хлеб от заражения картофельной палочкой, перед тем, как отправить хлебобулочное изделие в магазин, его необходимо своевременно охладить после выпекания. Не следует покупать много хлеба, а хранить изделие необходимо в ткани, пропускающей воздух, в прохладном помещении. Если на хлебе замечены малейшие признаки картофельной палочки, его следует выбросить.