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Назвали самый полезный для здоровья тропический плод

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Американские специалисты заявили, что тропические плоды нужно употреблять часто. Они считаются продуктами долгожителей.

Ученые из США в ходе исследования определили, какой тропический фрукт модно считать самым полезным для здоровья, информирует enovosty.com/news.

Им оказался необычный зеленый овощ под названием бамия. Этот овощ помогает укрепить иммунитет, улучшить зрение, активно бороться с ОРВИ. Медики рекомендуют его употреблять людям, которые страдают вторым типом диабета, так как этот зеленый овощ имеет способность контролировать уровень сахара в крови.

Ранее писали, что яблоки также считаются очень полезными для здоровья. Так как они обладают антиоксидантами, которые выводят токсины с организма. Медики рекомендуют есть яблоки людям, которые страдают астмой или болезнью Альцгеймера. Ученые советуют людям, которые хотят избавится от лишних килограмм, есть этот фрукт.


Автор: Катерина Лукьянчук
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