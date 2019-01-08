Блондины обладают очень сложным ДНК-кодом,- ученые

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Ученые из США сообщили, что люди, которые имеют белый цвет волос, обладают очень сложным ДНК-кодом.

Американские специалисты заявили, что у блондинов количество генетических вариантов в три раза больше, чем у обладателей темных или рыжих волос. В ходе эксперимента ученые выяснили, что блондинам нужно 200 генетических вариантов, а, например, шатенам только 60, информирует enovosty.com/news.

Со слов ученых стало известно, что сейчас настоящие блондины — это редкость. Их встретить намного сложнее в жизни, чем рыжеволосых.

Как утверждают сами исследователи, в мире только 12,7 процентов представительниц слабого пола обладают светлыми волосами. А представителей сильного пола с таким цветом еще меньше — только 9,9 процентов. Больше всего блондинов живут в Финляндии, говорят ученые.

Ранее сообщали, что эксперты рассказали, как сохранить волосы чистыми дольше. Для этого нужно следовать нескольким простым правилам: не мыть голову каждый день, чтобы голова к этому не привыкала, не использовать большое количество кондиционера, не часто расчесывать волосы, и стараться меньше к ним прикасаться.

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