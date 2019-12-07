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Определены продукты, способствующие восстановлению легких курильщика

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, способствующие восстановлению легких курильщика
 
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Новое исследование продемонстрировало, что людям, которые курили продолжительный период времени, восстановить легкие помогут яблоки и помидоры.

Сотрудники Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса проанализировали результаты многолетнего исследования, посвященного питанию курильщиков. В эксперименте участвовали 650 людей, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что свежие помидоры и яблоки помогают восстанавливать структуру поврежденных курением легких.

В ходе эксперимента исследователи сначала оценивали состояние легких и режим питания добровольцев. Через 10 лет обследование было повторено. В итоге, выяснилось, что люди, употребляющие много свежих помидоров и яблок, демонстрировали лучшее состояние своих легких.

Также было установлено, что восстановлению поврежденных легких способствует рацион, который ежедневно состоит из двух помидоров и трех яблок.

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Таким образом, восстановить поврежденный из-за курения орган, а также повысить легочную функцию можно с помощью специальной диеты. Лучше всего на легкие влияют свежие фрукты и овощи.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 166

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