Определено заболевание, провоцирующее рак

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Американские медики считают, что сахарный диабет способен активизировать развитие онкологического процесса.

Американский национальный институт онкологии в своем исследовании продемонстрировал связь между диабетом второго типа и раком, информирует enovosty.com/news.

Медики определили, что люди, страдающие сахарным диабетом второго типа, более подвержены раку поджелудочной железы. Болезнь повышает развитие рака в два раза.

В связи с такими выводами ученые советуют диабетикам регулярно проводить диагностику организма. Раннее диагностирование рака позволит его вылечить.

Справка. Сахарный диабет второго типа еще называют инсулиннезависимым. Он возникает из-за нарушения связи инсулина и клеток. По мнению специалистов ВОЗ, заболевание является метаболическим и может быть либо генетически обусловленным, либо же возникнуть из-за прижизненных факторов. Серьезным фактором риска является ожирение. Дети с избыточной массой тела в 4 раза чаще болеют сахарным диабетом второго типа, нежели их сверстники. Также к причинам возникновения болезни ученые относят влияние радиации, а также безглютеновую диету, соблюдаемую людьми, не страдающими целиакией.

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Основными симптомами этого вида диабета являются жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, кожный зуд, мышечная слабость и плохое заживление ссадин.