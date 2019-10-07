Какой вид спорта может продлить жизнь на 10 лет

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Ученые из США выяснили, какой вид спорта оказывает положительное влияние на человеческое здоровье.

Отметим, что изучением этого вопроса занимались специалисты Центра здоровья святого Луки, информирует enovosty.com/news.

Участниками исследования стали более 8 тыс. добровольцев. Ученые изучали состояние здоровья и образ жизни респондентов.

Приоритетным аспектом был вид спорта, которым занимался человек. Добавим, что те, которые не подвергались физическим нагрузкам имели низкий показатель продолжительности жизни.

Со слов ученых, самым лучшим спортом, который повышает показатель жизни, считается теннис. Он увеличивает жизнь на 9,2 года. На втором и третьем месте разместились бадминтон и футбол, представители которых живут дольше на 6,2 и 5 лет соответственно.

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Еще полезными видами спорта также считаются бег, плавание, велоспорт.