Ученые назвали еду, снижающую риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Сотрудники Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что в рационе важно преобладание растительной пищи, а не животной. Это позволит значительно уменьшить риск смерти от болезней сердца.

Американская ассоциация сердца поделилась своим новым исследованием касательно риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты были обнародованы в Medical Xpress, информирует enovosty.com/news.

С 1987 по 2016 год кардиологи исследовали 10 тыс. людей. Делалось это для того, чтобы определить, какая еда лучше защищает сердечную мышцу и сосуды от износа.

В процессе эксперимента специалисты проводили классификацию рациона питания всех участников. Устанавливалось соотношение между пищей растительного и животного происхождения.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что «защитные» свойства есть у пищи только растительного происхождения. Те участники, рацион которых состоял преимущественно из овощей, фруктов и зелени:

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— на 16% реже страдали сердечно-сосудистыми болезнями,

— на 32% реже умирали от этих заболеваний.

Доктор Кейси М. Ребхолц, одна из руководительниц исследования, заявила, что это, конечно, не призыв полностью отказаться от мяса, однако, по ее словам, есть над чем задуматься. Ребхолц призывает обогатить свой рацион разнообразными овощами и фруктами. Именно это поможет существенно уменьшить риск внезапного сердечного приступа, инсульта и инфаркта.