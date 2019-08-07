Медики рассказали, как часто можно принимать душ

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Немецкие ученые выяснили, сколько раз нужно принимать душ, чтобы не навредить здоровью и коже.

Эксперты заявили, что кожа покрыта тонкой пленкой пота и кожного сала. Они защищают организм от обезвоживания и разных бактерий, информирует enovosty.com/news.

Так что если часто принимать душ, можно нарушить этот процесс и произойдет дисбаланс.

Дерматологи говорят, что обладателям чувствительной кожи, лучше ходить в душ не чаще 3 раз в неделю. Но это не имеет никакого отношения к интимной гигиене, здесь нужен ежедневный уход.

Для принятия водных процедур лучше использовать гели на травах, так как в обычных есть обезжиривающие и агрессивные компоненты. И принимать душ лучше не дольше 10 минут.

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