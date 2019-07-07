РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Искренних фотографии - как выглядит загрязнение планеты

Все фото »

Здоровье

07.07.2019 г.
17:47Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли
12:00Медики выяснили, что кисломолочные продукты защищают от диабета и рака
10:40В Украине хотят запретить крепкие и ароматизированные сигареты
09:43Медики назвали продукты, ускоряющие старение
06.07.2019 г.
17:44Супрун рассказала о пользе и вреде поцелуев
13:00Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
05.07.2019 г.
21:00Это интересно: установлена связь между группой крови и характером
Все здоровье

Аналитика

05.07.2019

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Россия полезла в еще одну страну, в Генштабе оценили наглое заявление Путина об Украине, а Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество ...
04.07.2019

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий, "Слуга народа" теряет позиции перед выборами, а консул рассказал о том, как выросло количество украинцев ...
04.07.2019

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Апокалиптические пророчества о том, что во время саммита Большой Двадцатки (Great Twenty) в японской Осаке 28-29 июня сего года Украину «сдадут» и/или ...

Последние новости

07.07.2019 г.
17:47 Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли
17:25 Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности
16:13 Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл
15:37 На Аляске зафиксирована рекордная жара
15:08 В Одесский порт впервые прибыла партия нефти из США
14:31 В Польше автобус с украинцами попал в аварию
14:01 В Одессе вор захватил заложницу
13:30 Сегодня Украина празднует День Военно-Морских Сил
12:42 Синоптик: В Киев надвигается буря
12:23 Отравление Скрипалей: появились новые сведения о третьем подозреваемом
12:00 Медики выяснили, что кисломолочные продукты защищают от диабета и рака
11:45 НАТО проведет масштабную модернизацию своих систем ПРО
11:42 Sea Breeze-2019: как проходят международные учения в Украине (ФОТО)
11:30 Эксперты в пух и прах раскритиковали новый российский космический корабль "Федерация"
11:14 В Украине хотят регламентировать работу таксистов
11:07 В Украине планируют запретить репетиторство: что поменяется
11:03 Великобритания готова покинуть Евросоюз осенью без сделки
10:50 Эксперты рассказали о самых распространенных неисправностях автомобиля в жару
10:40 В Украине хотят запретить крепкие и ароматизированные сигареты
10:32 В США разработали «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля»
10:14 "Азов" уничтожил новейший российский контрбатарейный радар на Донбассе (ВИДЕО)
09:55 В августе украинских водителей ждут стотысячные штрафы и конфискация автомобиля: что нужно знать
09:43 Медики назвали продукты, ускоряющие старение
09:23 ВМС США ищут экспертов для ремонта оружейных подъемников на новом американском суперавианосце
09:17 Эксперты считают, что удар США по Ирану будет иметь катастрофические последствия для всего региона
06.07.2019 г.
19:50 Археологи нашли в Египте древний папирус с любовной песней
19:10 Полторак проинспектировал учения "Си Бриз-2019"
18:36 Майк Тайсон приехал в Киев
18:27 Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго"привлечь до 4 млрд долл инвестиций – Андриан Прокип
18:21 Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя неактуальными счетами с тарифами, которые будут пересчитаны и снижены, - эксперт
17:44 Супрун рассказала о пользе и вреде поцелуев
16:52 Кабмин назначил членов набсоветов трех госбанков по квоте президента
16:14 Большинство украинцев-заробитчан не рассматривают Польшу как место постоянного проживания
15:55 Европу атаковали опасные гусеницы
15:13 Зеленский рассказал, кто возглавит Ивано-Франковскую ОГА
14:50 ООС: Сегодня российско-оккупационные войска три раза обстреляли украинские позиции
14:22 Полторак назначил нового командующего сил логистики ВСУ
13:06 Эксперт пояснил, почему падает доллар и есть ли риски в будущем
13:00 Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
12:28 "Ход Винником": Любимец женщин сбежал от журналистов из-за Поплавского
12:18 Пострадает Россия: Саудовская Аравия предлагает Европе скидки на нефть, - "Злой одессит"
11:45 Родители не заметили пропажу: На Днепропетровщине убита и изнасилована 14-летняя девушка
11:33 В США представили новейшего боевого робота RCV. В чем его сила
11:14 Волкер рассказал о грядущей большой встрече Зеленского и "важном шаге"
11:12 Уже скоро: Генерал пояснил, какое летальное оружие получит Украина от США
09:49 "Скиф", "Жека", "Сержант" и "Стас": Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:48 Как погибли моряки РФ на засекреченной лодке "Лошарик", - мнение
08:46 Отец выиграл Green card: Взводом армии США командует украинец (ВИДЕО)
08:41 "Гибридная война": Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе
08:00 Ивана Купала - важный день: как "зарядиться здоровьем" на весь год
05.07.2019 г.
23:00 BMW представила новую модель авто (ФОТО)
22:30 В Украине сделают еще один профессиональный праздник
22:00 На Херсонщине начали выращивать арбузы необычного цвета (ВИДЕО)
21:30 В Индонезии заметили странное насекомое с щупальцами (ВИДЕО)
21:00 Это интересно: установлена связь между группой крови и характером
20:58 На Донбассе прошли ожесточенные бои: у ВСУ много пострадавших
20:38 Associated Press: В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему "современного рабства"
20:30 В Антарктиде обнаружили озеро с лавой (ФОТО)
20:15 У насекомых обнаружили удивительные нейроны в мозге
20:00 Освещение поменяют еще на 120 улицах Киева
Все новости »

Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли

Главная » Последние новости » Здоровье » Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли
 
Печать Отправить на почту

 

 

Вокруг головной боли собралось большое количество всевозможных заблуждений. А недавно во многих СМИ даже писали, что мигрень провоцирует уменьшение объема мозга.

Не так давно в СМИ появилась информация от ученых из Копенгагена, утверждающих, что головная боль провоцирует уменьшение мозга, информирует enovosty.com/news.

Филипп Хайтович, нейробиолог и руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае решил расставить все точки над «э» и развенчать популярные мифы, связанные с головной болью.

Врач считает мифом № 1 то, что мигрень ведет к непоправимым изменениям в мозгу и даже вызывает болезнь Альцгеймера. Хайтович уверен, что к таким критическим последствиям головная боль не способна привести. Он добавил, что в нашей голове очень много «параллельных соединений» и даже если 10% из них пропадут, это будет незаметно.

Хайтович назвал мифом № 2 то, что боли в голове снижают память и интеллект. Он добавил, что проведено достаточно экспериментов, указывающих на ложность такого вывода.

Читайте: Американские медики выходили самого маленького новорожденного в мире (ВИДЕО)

Миф № 3 заключается в том, что терпеть боль нельзя из-за того, что умирают нервные клетки. Медик считает, что сама по себе мигрень не убивает нейроны, однако сильный болевой шок может повредить сердце. Поэтому отказываться от обезболивающих часто неблагоразумно.

Четвертый миф касается утверждения, что для мозга прием обезболивающих безопасен, а для печени – вреден. По мнению же ученого, все наоборот. Современные лекарства мягко переносятся организмом, однако мозг может к ним привыкать приблизительно так же, как и к наркотикам.

Миф № 5 утверждает, что физнагрузки не помогают побороть головную боль. Хайтович же уверен, что боль до 5 баллов по 10-балльной шкале вполне можно снять прогулкой на свежем воздухе и легкой зарядкой.

Читайте: ТОП-5 продуктов, помогающих бороться с головной болью


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 553

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
ЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причиныЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Кто лепит из Медведчука спасителя?
Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ
Олег Саакян: Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине
Итоги дня: Смерть военных медиков, авто под запретом и июльские перемены
Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода
На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Все статьи


Читайте также

Медики рассказали о простом способе избавления от головной боли
 ТОП-5 продуктов, помогающих бороться с головной болью
Американские медики выходили самого маленького новорожденного в мире (ВИДЕО)
 В Донецкой области вражеский снайпер убил боевого медика
Назван простой способ в борьбе с головной болью
 Медики: Как узнать, есть ли у человека иммунитет к кори
Определены продукты, которые могут спровоцировать головную боль
 Медики назвали ТОП-10 самых полезных продуктов в мире

Армия

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Зенитно-ракетный комплекс Starstreak (Великобритания)
Бронированный автомобиль MOWAG Eagle IV (Швейцария)
Танк C1 Ariete (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Хиллари
КЛИНТОН
Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Дмитрий
ФИРТАШ
Сергей
ДУМЧЕВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 