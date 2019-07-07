Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли

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Вокруг головной боли собралось большое количество всевозможных заблуждений. А недавно во многих СМИ даже писали, что мигрень провоцирует уменьшение объема мозга.

Не так давно в СМИ появилась информация от ученых из Копенгагена, утверждающих, что головная боль провоцирует уменьшение мозга, информирует enovosty.com/news.

Филипп Хайтович, нейробиолог и руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае решил расставить все точки над «э» и развенчать популярные мифы, связанные с головной болью.

Врач считает мифом № 1 то, что мигрень ведет к непоправимым изменениям в мозгу и даже вызывает болезнь Альцгеймера. Хайтович уверен, что к таким критическим последствиям головная боль не способна привести. Он добавил, что в нашей голове очень много «параллельных соединений» и даже если 10% из них пропадут, это будет незаметно.

Хайтович назвал мифом № 2 то, что боли в голове снижают память и интеллект. Он добавил, что проведено достаточно экспериментов, указывающих на ложность такого вывода.

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Миф № 3 заключается в том, что терпеть боль нельзя из-за того, что умирают нервные клетки. Медик считает, что сама по себе мигрень не убивает нейроны, однако сильный болевой шок может повредить сердце. Поэтому отказываться от обезболивающих часто неблагоразумно.

Четвертый миф касается утверждения, что для мозга прием обезболивающих безопасен, а для печени – вреден. По мнению же ученого, все наоборот. Современные лекарства мягко переносятся организмом, однако мозг может к ним привыкать приблизительно так же, как и к наркотикам.

Миф № 5 утверждает, что физнагрузки не помогают побороть головную боль. Хайтович же уверен, что боль до 5 баллов по 10-балльной шкале вполне можно снять прогулкой на свежем воздухе и легкой зарядкой.

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