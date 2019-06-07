Найден эффективный способ лечения рака груди

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Американские ученые провели ряд исследований и протестировали новый препарат под названием «рыбоциклиб», благодаря которому шансы на успешное лечение рака груди у многих пациенток стали значительно выше.

В рамках эксперимента исследователи наблюдали за влиянием препарата на женщин с HER2-отрицательным раком, организм которых позитивно отзывался на гормональную терапию, информирует enovosty.com/news.

Добровольцев разделили на две группы. Женщины в одной группе лечились традиционной гормональной терапией, влияющей на уровень эстрогена в организме. А вторая группа дополнительно получала новый препарат «рыбоциклиб». Через три года после начала исследования, были подведены первые результаты. Выяснилось, что победить рак удалось 46 % пациенткам из первой группы, и 70 % из второй.

При этом подчеркивается, что исследование проводилось с молодыми женщинами, у которых еще не наступила менопауза и опухоли которых метастазировали или проросли в другие части тела.