Медики сообщили, как побороть гипертонию

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Ученые отмечают, что тем, кто хочет избавиться от гипертонии нужно всего лишь следовать нескольким простым правилам.

Во-первых, нужно спать минимум 8 часов, чтобы организм мог отдыхать и возобновлять силы, информирует enovosty.com/news.

Во-вторых, умейте избегать стрессовых ситуаций. Он является основной причиной развития высоко давления. Конечно, в современном мире это сделать очень тяжело, но существует масса методик, которые могут этому помощь.

Также эксперты советуют отказаться от алкоголя или принимать его в умеренных дозах. А вот от никотиновой зависимости лучше избавится раз и навсегда, если не хотите иметь серьезных проблем со здоровьем в будущем.

Ученые рекомендуют ввести активный способ жизни. Нет возможности ходить в зал, больше двигайтесь после работы. Также лишние килограммы становятся причиной гипертонии и могут развить такое заболевание, как сахарный диабет.

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Диетологи говорят, что нужно придерживаться правильного питание и меньше употреблять в своем рационе соли.