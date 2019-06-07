Кальян опаснее сигарет — Супрун

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на странице одной из соцсетей рассказала, что курение кальяна вредно настолько же, как и курение обычных сигарет. А иногда эта пагубная привычка может нанести еще больший вред.

Ульяна Супрун рассказала, что большинство кальянокурильщиков считают такой способ удовольствия довольно безопасным, поскольку, по их мнению, дым, проходя через воду, фильтруется. Часто кальян воспринимается, как менее вредная альтернатива сигарет. Однако, это не так. Напротив – час курения кальяна вредит организму, как сотня сигарет, информирует enovosty.com/news.

Она уточнила, что выкуривая всего одну сигарету потребитель вдыхает более полулитра дыма, а вот за сеанс кальянокурения, через курильщика проходит 74.1 л дыма.