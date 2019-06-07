Доказано, мужчины подвержены критическим дням

Главная » Последние новости » Здоровье » Доказано, мужчины подвержены критическим дням Доказано, мужчины подвержены критическим дням

Закрыть Отправить

Ученые доказали, что мужчины также страдают критическими днями.

Представители сильного пола могут быть в таком же состояние, которое очень похоже на женский ПМС. У них может быстро меняться настроение, появляется неконтролируемая агрессия, часто возникает апатия, информирует enovosty.com/news.

Однако ученые подчеркивают, что «эти дни» у мужчин не совсем похожи на женские. Во-первых, у них не регулярности. Они могут быть суточными, месячными и годовыми.

Эксперты добавляют, что суточные появляются как реакция организма на стрессовую ситуацию. А вот в остальных вариантах, ученые не могут дойти общего консенсусу. Некоторые говорят о сроке в 70-75 дней и считают, что длительность цикла связана с созреванием сперматозоида, другие называют цифру 20-30 дней и обосновуют это состояние гормональным фоном мужчин.

Отметим, что ученые дали название мужским критическим дням — Manstruation.

Читайте: Стало известно, какие продукты нельзя есть мужчинам