В Южной Корее предположили, что случаи повторного заражения COVID-19 являются ложноположительными

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Органы здравоохранения Южной Кореи выразили новые опасения по поводу COVID-19 после сообщения в прошлом месяце о том, что десятки пациентов, которые выздоровели от этой болезни, впоследствии снова получили положительный результат теста.

Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые люди, которые вылечились от COVID-19, могут снова заразиться этим вирусом, что потенциально затрудняет усилия по снятию ограничений на карантин и производству вакцины, информирует enovosty.com/news.

Но после нескольких недель исследований ученые начали говорить, что такие результаты теста являются ложноположительными, и они вызваны остаточными — но, скорее всего, уже не заразными — частицами вируса.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), Южная Корея сообщила о более 350 таких случаях состоянием на среду.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Поскольку все больше южнокорейцев излечиваются от COVID-19, власти обнаружили тревожную тенденцию. Некоторые якобы вылеченные пациенты позже снова получили положительный результат.

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В то время как официальные лица изучили несколько возможных объяснений, включая повторное заражение пациентов или реактивацию вируса, группа экспертов, созванная правительством, на прошлой неделе пришла к выводу, что наиболее вероятным объяснением было то, что тесты дают «ложные срабатывания».

Южная Корея использует тесты с обратной транскрипционной полимеразной цепной реакцией (RT-PCR), которые определяют генетический материал коронавируса.

Тест RT-PCR может быстро показать результат и считается наиболее точным способом выяснить, инфицирован ли пациент коронавирусом.

Но в некоторых случаях тесты могут обнаружить старые частицы вируса, которые больше не могут представлять серьезную угрозу для пациента или других, сказал Сеол Дай-Ву, эксперт по разработке вакцин в Сеульском университете Чунг-Анг.

«Сам тест RT-PCR не может отличить инфекционную вирусную частицу от неинфекционной вирусной частицы, так как он просто обнаруживает любой вирусный компонент», — сказал Сеол.

KCDC утверждает, что этот так называемый ложноположительный результат, вероятно, стоит за случаями, когда выздоровевшие пациенты снова получают положительный результат.

Власти по-прежнему собирают доказательства, подтверждающие их теорию о том, что эти незаразные частицы происходят из «мертвых» вирусных клеток, заявил в среду директор KCDC Чон Ын Кён.

Пациенты были повторно протестированы после того, как у них появились новые респираторные симптомы или они были отобраны для повторного тестирования властями.

По данным KCDC, менее половины из тех, кто был повторно протестирован к середине апреля, демонстрировали симптомы, но в настоящее время власти говорят, что маловероятно, что эти симптомы были вызваны вирусом.

ПАЦИЕНТЫ ВСЕ ЕЩЕ ЗАРАЗНЫ?

Пациенты с положительным результатом теста после выздоровления от COVID-19, скорее всего, не заразны.

KCDC не обнаружил ни одного случая, когда бы такие пациенты передавали коронавирус другому человеку, сказал Чон.

При обследовании людей, у которых после выздоровления от COVID-19 наблюдались повторные симптомы, KCDC собирает культуры вируса, и этот процесс занимает более двух недель, прежде чем станут очевидными надежные результаты.

Все 29 завершенных тестов на культуру по состоянию на среду вернулись отрицательными. Еще 79 обрабатываются.

«Вирус в случаях рецидива практически не заразен», — сказал Чон.

Ох Монг-дон, доктор из больницы Сеульского национального университета, который возглавляет группу экспертов, расследующих подобные случаи, сказал, что в отличие от гепатита B или вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ), коронавирус не проникает в ядро ​​клетки-хозяина.

Это означает, что он не вызывает хроническую инфекцию, и вероятность его повторной активации очень мала, сказал он на брифинге на прошлой неделе.

Источник: Reuters