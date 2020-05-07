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В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус

Главная » Последние новости » Здоровье » В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
 
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Ученые из Италии разработали вакцину, которая полностью нейтрализует коронавирус нового типа.

В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус

Эксперимент проводился на мышах и вакцина показала свою крайнюю эффективность, информирует enovosty.com/news.

Разработчики вакцины утверждают, что после введения вещества, у мышей начали вырабатываться антитела, которые нейтрализуют коронавирусную инфекцию.

Антитела действуют настолько эффективно, что не позволяют клеткам коронавирусной инфекции связываться с клетками человека. В результате пациент становится совершенно невосприимчивым к данному виду коронавируса.

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Ученые заявляют, что уже нынешней осенью они планируют начать клинические испытания данной вакцины на людях.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 1058

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