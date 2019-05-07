Супрун назвала главных врагов здоровой улыбки

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И.о. министра здравоохранения развенчала очередной миф. На этот раз Ульяна Супрун говорила о ротовой полости.

Ульяна Супрун в своей новой записи на Facebook заявила, что кариес является не самой частой причиной потери зубов во взрослом возрасте, информирует enovosty.com/news.

Она напомнила, что многие еще с детства знают: от кариеса портятся зубы, поэтому нужно чистить их два раза в день. Это действительно так, однако, по словам Супрун, взрослые чаще всего теряют зубы не от кариеса, а от заболеваний десен.

И.о. министра здравоохранения добавила, что вскоре, 11 мая, Европа отмечает День здоровых десен. Супрун призывает и украинцев вспомнить о важности не только здоровых зубов, но и десен.

Взрослые, по ее словам, чаще болеют гингивитами и пародонтитами. Эти заболевания совсем не безобидны. Ульяна Супрун сообщила, что пародонтит, в частности, провоцирует не только потерю зубов.

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Бактерии, появляющиеся из-за заболевания, способны проникнуть в кровь и спровоцировать серьезные неполадки организма. Часто именно из-за пародонтита возникают частые респираторные болезни, развивается ревматоидный артрит, возникают заболевания коронарных артерий и даже инсульт.

Ульяна Супрун призывает регулярно посещать стоматологов и помнить об элементарных правилах гигиены.