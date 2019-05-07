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Стало известно о новом свойстве яиц

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно о новом свойстве яиц
 
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Австралийские ученые заявили, что они обнаружили новую пользу яиц.

Специалисты утверждают, что, если есть этот продукт каждый день, то можно спастись от возрастного ухудшения зрения и есть вероятность полностью не ослепнуть, информирует enovosty.com/news.

Ученые подчеркивают, что после 50 лет у людей ухудшается зрение из-за макулярной дегенерации.

Австралийские медики решили провести масштабное исследование, которое длилось более 15 лет. Отметим, что в нем принимало участие почти 4 тыс человек.

Ученые выяснили, что люди, которые съедали до 4 яиц в неделю уменьшили риск развития недуга на 49 процентов, чем те, которые употребляли одно яйцо или вовсе его не ели. Врачи отмечают, что в яйцах есть зеаксантины и каротиноиды лютеины. Известно, что эти элементы тормозят прогрессирование AMD.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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