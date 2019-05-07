Названы лучшие продукты для продления молодости

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Существует несколько видов продуктов, регулярно употребляя которые можно оставаться здоровым и молодым как можно дольше.

Американские диетологи отмечают, что полностью остановить процесс старения невозможно, однако можно наполнить организм определенными питательными веществами, благодаря которым он будет изнашиваться медленнее, информирует enovosty.com/news.

В первую очередь, на состояние кожи влияет наличие коллагена, который вырабатывается в организме благодаря витамину С. Больше всего этого витамина содержится в красном перце, ягодах, зеленых листовых овощах, цитрусовых, травах, красноцветных овощах и картофеле в мундире.

Не менее важны и витамины А, Е, ликопин, — они есть в арахисе, фундука, шпинате, авокадо, твердом сыре, яйцах, томатах, грейпфруте, ягодах годжи.

Негативно на состояние кожи влияет избыток сахара в организме, ускоряющий естественные процессы старения. Кроме того, очень важно употреблять достаточное количество жидкости, лучше всего, если это будет живая вода, но зеленый чай также отлично помогает бороться с обезвоживанием.

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Употребление нормы качественного белка в день благотворно повлияет на выработку коллагена.

В целом, диетологи сходятся во мнении, что главными продуктами, играющими решающую роль в сохранении молодости, являются яйца, моллюски, бобовые, темно-зеленые листовые и цельнозерновые продукты.