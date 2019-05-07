Диетологи назвали продукты, которые помогают быстро похудеть

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Ученые отмечают, что те, кто хочет быстро избавится от лишних килограмм, нужно добавить в свой рацион питания брокколи и свеклу.

Диетологи подчеркивают, что рагу из брокколи идеальное блюдо для борьбы с лишним весом. Блюда, приготовленные с этого овоща, ускоряют метаболизм. Добавим, что брокколи богата веществами, которые отлично сжигают жировые отложения, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что в 100 граммах этого продукта содержится всего 40 калорий, но не смотря на это, оно быстро утоляет голод и человек ощущает чувство сытости долгое время. Также в брокколи содержаться вещества и витамины, которые нормализуют уровень сахара в крови и защищают клетки ДНК от всевозможных повреждений.

Кроме брокколи, диетологи рекомендуют есть и свеклу. В 100 граммах этого овоща содержится всего 19 калорий. С нее можно делать салаты, готовить супы. Она не теряет своих полезных свойств.