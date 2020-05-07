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COVID-19 может отложить борьбу с туберкулезом на несколько лет, — исследование

Главная » Последние новости » Здоровье » COVID-19 может отложить борьбу с туберкулезом на несколько лет, - исследование
 
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Борьба с туберкулезом может быть отложена более чем на пять лет из-за пандемии коронавируса, что может привести к дополнительным 1,4 миллионам случаев смерти от туберкулеза и 6,3 миллионам других инфекций к 2025 году, говорится в новом научном докладе.

Группа «Остановить туберкулез» — это международная организация, базирующаяся в Женеве, которая ведет глобальную борьбу с респираторными заболеваниями, ежегодно поражающими более 10 миллионов человек., информирует enovosty.com/news.

Данные из трех стран с высокой распространенностью туберкулеза — Кении, Индии и Украины, были использованы для нового отчета. Кения входит в число стран с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом в мире: по оценкам, на каждые 100 000 населения приходится 558 заболевших.

В исследовании говорится, что карантин, вызванный коронавирусом, затронул тех людей, которые не могут соблюдать социальную дистанцию в своих домах, а это означает более высокий риск передачи туберкулеза, в то время как ограниченные передвижения мешают лечению. Перенастройка противотуберкулезных больниц и служб для тестирования и лечения коронавируса также приносит свои плоды.

Согласно исследованию, в экстремальных случаях, если карантин продолжится до трех месяцев, может потребоваться около 10 месяцев для восстановления противотуберкулезных служб до нормального уровня.

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Решение этой проблемы займет гораздо больше времени.

«Фактически, требуется несколько лет, чтобы борьба с туберкулезом вернулась на уровень, предшествующий карантину. Чем дольше продлится карантин, тем серьезнее будут долгосрочные последствия», — сказал журналистам Нималан Аринаминпати, доцент кафедры математической эпидемиологии в Имперском колледже Лондона.

COVID-19 может оказать разрушительное воздействие на больных туберкулезом, поскольку оба заболевания поражают дыхательную систему.

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Ученые, стоящие за исследованием, также посетовали на внезапную активизацию исследований и разработок вакцины против COVID-19 по сравнению с разработкой вакцины против туберкулеза за все эти годы.

«Мы с удивлением смотрим на то, как COVID-19 бушует около 128 дней, но уже имеет около 100 вариантов возможных вакцин», — сказала исполнительный директор Stop TB Люцика Дитиу. «Новая повестка дня — вакцины и лечение COVID-19. Никто не говорит о вакцинах против ВИЧ, малярии или туберкулеза».

Источник: Associated Press


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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