Скорые дважды отказывались госпитализировать мужчину, который умер от COVID-19 в реанимации

Главная » Последние новости » Здоровье » Скорые дважды отказывались госпитализировать мужчину, который умер от COVID-19 в реанимации Скорые дважды отказывались госпитализировать мужчину, который умер от COVID-19 в реанимации

Закрыть Отправить

Киевлянину, который умер 6 апреля от COVID-19 в Институте сердца МОЗ Украины, долгое время отказывали в госпитализации. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.

Мужчина трижды вызывал неотложную помощь, которая вначале вообще не хотела ехать на вызов, а впоследствии отказывалась его госпитализировать. , информирует enovosty.com/news.

Только после настоятельной просьбы жены мужчину все таки повезли в больницу.

На тот момент у него уже пять дней держалась температура под 40 и был очень сильный кашель. Об этом на своей странице в Instagram написала жена умершего Валерия Вьюшина.

После госпитализации у мужчины диагностировали двухстороннюю пневмонию и оценили состояние как крайне тяжелое.

Читайте: Россиянин после допроса в полиции попал в реанимацию и умер

Впоследствии пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и врачи несколько недель боролись за жизнь молодого мужчины.

К сожалению, организм не справился с болезнью и 6 апреля Валерия сообщила о смерти мужа.