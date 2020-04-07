Пандемия идет на спад? Китай сообщил о падении числа случаев коронавируса

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Ухань, столица провинции Хубэй, сообщил только о двух новых подтвержденных случаях за последние 14 дней.

Во вторник материковый Китай сообщил о снижении числа новых случаев коронавируса после закрытия границ практически для всех иностранцев, в то время как в городе Ухань, эпицентре вспышки, впервые не было зарегистрировано новых смертельных случаев, информирует enovosty.com/news.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что в понедельник в Китае было зарегистрировано 32 новых подтвержденных случая коронавируса по сравнению с 39 случаями днем ​​ранее.

Все 32 случая оказались у людей, прибывающих из-за рубежа. Общее количество привезенных случаев до сих пор составляет 983, заявили в органах здравоохранения.

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Ухань, столица провинции Хубэй, сообщил только о двух новых подтвержденных случаях за последние 14 дней. Это позволит людям наконец уехать из города в среду впервые с начала карантина 23 января.

Китай закрыл свои границы для иностранцев, так как вирус распространился по всему миру.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае по состоянию на понедельник составило 81 740, в то время как, согласно данным властей, умерли 3331 человек.

Но поскольку Китай, похоже, переворачивает страницу с вирусом, возникают новые вопросы о том, насколько достоверны цифры и можно ли им доверять, и действительно ли худшая из вспышек уже позади.

Источник: Reuters